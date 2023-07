VIDÉO - Kylian Mbappé s'est entraîné au Thor

On peut parler de chanceux. Les rares habitants du Thor à avoir aperçu Kylian Mbappé. La star du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France de football s'est préparée physiquement pour la future saison sur le stade municipal de la commune à 20 km à l'est d'Avignon. La scène a été captée ce lundi 10 juillet par quelques habitants. L'attaquant Kylian Mbappé a sans doute opté pour le calme de cette commune de plus de 8.000 habitants. Il est attendu lundi 17 juillet pour la reprise avec le club de la capitale.

Mbappé de retour en 2024 ?

Kylian Mbappé pourrait revenir dès l'année prochaine en Vaucluse. Le département est en effet dans la "short-list" pour accueillir l'équipe de France de football olympique dans le cadre de la préparation aux Jeux olympiques de Paris en 2024. Le capitaine du PSG a déjà exprimé son envie de disputer la compétition avec la sélection.