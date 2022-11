VIDÉO - L'actrice Marie Cornillon quasiment nue devant les arènes de Nîmes pour dire non à la corrida

Elle est favorable à l'abolition de la corrida et elle l'a fait savoir ce mercredi midi sur le parvis des arènes de Nîmes. Maquillée par une spécialiste du body painting, l'actrice parisienne, Marie Cornillon, 24 ans, qui a notamment tourné cette année dans la série "Cassandre" sur France 3 et dans "Petits Secrets en famille" sur TF1, a posé quasiment nue devant la statue de Nimeno, sur le parvis des arènes de Nîmes. Elle s'est présentée avec un voile rouge, une paire de cornes noires sur la tête, un fumigène et une pancarte sur laquelle était inscrite "Abolissons la corrida".

"Je défends la cause animale. J'ai 180.000 followers sur mon compte Instagram et cela permet de donner de la visibilité à cette cause qui me tient à cœur. J'ai aimé l'idée d'utiliser mon corps pour défendre l'abolition de la corrida." - Marie Cornillon

Marie Cornillon a été maquillée par l'artiste montpelliéraine Soukeyna Lecoustre , elle aussi pour l'abolition de la corrida. "J'ai été sollicitée par PETA, l'association pour une éthique dans le traitement des animaux. J'ai peint des fleurs sur le corps de Marie pour montrer qu'il a de belles choses que l'on peut admirer sans violence" conclut l'Héraultaise, qui apprécie la course camarguaise et ses traditions.