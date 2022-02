VIDÉO - L'allongement du délai d'IVG est "logique", estime le médecin avignonnais Michel Cadart

Le parlement vient d'adopter définitivement la loi qui rallonge le délai légal pour avorter en France. Ce délai passe désormais de 12 à 14 semaines de grossesse. Une décision "logique" et "nécessaire", estime sur France Bleu Vaucluse le médecin Michel Cadart, qui intervient régulièrement au Planning familial dans le département.

Selon lui, et malgré le manque de décompte officiel puisque c'était illégal, 2.000 à 5.000 femmes devaient avorter hors délai chaque année en France. "D'après les militants qui vont effectivement faire des IVG, ce serait même plutôt 5.000 femmes qui vont aller avorter soit en Belgique, soit en Espagne, avance Michel Cadart. Ce qui coûte cher, et qui crée une inégalité sociale de plus".

"Les femmes peuvent aussi découvrir des grossesses tardivement. Du coup, il est logique qu'elles puissent aussi bénéficier de cette possibilité de gérer comme elles, comme elles le désirent, leur grossesse et leur maternité", poursuit-il.