VIDÉO - L'association .bzh déploie un immense drapeau breton à Quimper

Il mesure plus de 300 m² : 320 même. Un immense drapeau breton a été déployé ce lundi place Saint-Corentin à Quimper, dans le Finistère, pour demander la création d'un émoji Gwennn Ha Du. Une action menée par l'association .bzh à l'occasion de la journée mondiale des émojis. Le collectif milite depuis 2017 pour cet émoji. "Marqués par la culture américaine des grandes entreprises qui composent le consortium Unicode, les émojis doivent représenter davantage la diversité culturelle mondiale pour permettre à chacun.e de se référer facilement à sa culture, explique l'association dans un communiqué. Comme l’Écosse, le Pays de Galles et d'autres régions et cultures dans le monde, l'émoji drapeau breton a toute sa place au sein des émojis comme l’a montré le succès des précédentes campagnes de mobilisation #EmojiBZH sur Twitter."

"Le déploiement d’un drapeau breton géant à Quimper lors du World Émoji Day était l’occasion idéale de rappeler l’attente d’un émoji drapeau breton par tous les Bretons et amoureux de la Bretagne, poursuivent les organisateurs. Au-delà de la Bretagne, ce sont donc les régions européennes qui sont légitimes à obtenir leur drapeau pour permettre à leurs habitants, leurs visiteurs d’y faire facilement référence et participer à la conversation mondiale."

Dimanche prochain, à l'occasion du défilé du festival de Cornouaille, et alors que le Gwenn Ha Du célèbre son centenaire cette année, 100 drapeaux bretons seront déployés à Quimper, y compris celui-ci.