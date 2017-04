VIDÉO - L'association Handi'chiens remet des chiens d'assistance à des personnes handicapées

Depuis 25 ans, l'association Handi'chiens éduque des chiens destinés à accompagner des personnes en situation de handicap, à les aider dans leur vie quotidienne. Samedi après-midi, ils remettaient les chiens à leurs bénéficiaires sur le campus de Saint-Martin-d'Hères.

Bénévoles, donateurs, familles d'accueil et bénéficiaires étaient réunis samedi après-midi pour un moment chargé d'émotion. Sur le campus de Saint-Martin d'Hères, se tenait la 51ème cérémonie de remise de chiens d'assistance Handi'chiens. Chaque année, une quarantaine de chiens sont remis à des personnes handicapées afin qu'ils les assistent dans leur quotidien. Ces chiens : "des golden retriever ou des labradors parce qu'ils aiment ramener les objets" souligne Brigitte Lamorte, présidente de l'association Handi'chiens. Avant de trouver leur futur maître, les chiens sont formés, élevés dans une famille d'accueil pendant plusieurs mois. La première rencontre avec le bénéficiaire se fait lors d'un stage de deux semaines de premier contact.

"Question affectif, le chien donne beaucoup d'amour. Et comme je suis en appartement, j'ai dès fois besoin qu'on m'ouvre la porte ou qu'on me ramasse un objet" - Julien, 30 ans, atteint de myopathie

À 6 ans, Julien est diagnostiqué myopathe : une maladie qui entraîne une dégénérescence musculaire. Aujourd'hui il est en fauteuil électrique et ne peut accomplir certains gestes simples comme se baisser pour ramasser un objet ou ouvrir une porte. Alors pour l'aider, l'association Handi'Chiens met à sa disposition Lycos, un jeune labrador noir. "J'ai eu trois chiens à tester, et c'est celui avec qui j'ai eu le plus d'affinités, raconte Julien. Dès les premiers regards, quand je lui parlais, il était très attentif." Seul coût pour Julien et les autres bénéficiaires : le stage de deux semaines de prise de contact à Saint-Maurice-en-Trièves.

Pour faire un don, bénéficier d'un chien d'assistance ou en faire profiter un proche, rendez-vous sur le site de l'association. Attention si l'aventure vous intéresse, il faut s'armer de patience : la liste d'attente est de deux ans !