VIDÉO - L'association Rosmerta cherche une solution pour racheter les locaux qu'elle occupe à Avignon

L'association Rosmerta, qui fête ses trois ans ce samedi à Avignon, travaille sur "deux solutions en parallèle" pour racheter les locaux du diocèse qu'elle occupe illégalement et dans lesquels elle accueille une cinquantaine de migrants, explique Guigou Chenevier, le porte-parole, invité de France Bleu Vaucluse ce vendredi matin.

"Il serait évidemment bien préférable qu'une solution durable soit trouvée", répond l'économe du diocèse d'Avignon, qui est propriétaire du bâtiment de 500 mètres carrés situé rue Pasteur. Nicolas Charpy promet que une proposition d'achat est faite, le diocèse "l'examinera".

France Bleu Vaucluse : Vous occupez le bâtiment du diocèse à Avignon depuis trois ans maintenant, et c'est précisément la durée d'occupation qui vous avait été accordée par la justice. Cela veut dire que vous allez devoir quitter les lieux ?

Guigou Chenevier : Ça veut dire que nous sommes en train d'essayer de trouver des solutions pour ne pas quitter les lieux. On travaille sur plusieurs scénarios pour racheter, racheter le bâtiment, vu qu'on a un peu épuisé les pistes de négociation et de soutien, par exemple auprès de la Ville, qui se montre absolument absente dans ce dossier malgré de très, très, très multiples sollicitations. Cécile Helle [la maire d'Avignon] et son équipe ont toujours refusé de nous rencontrer. Et en tout cas, si on a, si on a intégré ce bâtiment au départ, c'était aussi pour mettre face à leurs responsabilités les différents partenaires que sont l'Etat, la Ville, la région et le département. Et force est de constater que ça n'a pas pu être le cas. Donc, il nous reste aujourd'hui la solution de racheter le bâtiment.

Quelles sont les solutions sur lesquelles vous travaillez ?

On travaille sur deux scénarios en parallèle. La première piste est un agent immobilier que des personnes de l'équipe connaissent et qui a été engagé à certains moments de ces dernières années dans le Réseau éducation sans frontières. Il est proche de nos centres d'intérêt et du soutien des réfugiés et s'est porté acquéreur du bâtiment. Mais on n'a pas de la réponse aujourd'hui pour savoir si ces conditions là seront acceptées par le diocèse.

Et l'autre piste, c'est la création d'une cellule citoyenne sur lequel on travaille avec un autre groupe. Ça nous permettrait d'impliquer tout un tas de citoyens et citoyennes puisque chacun et chacune pourraient prendre des parts. Et en plus du coût, le projet pourrait être supporté et aidé par des fondations.

La nouveauté dans votre rapport avec le diocèse, c'est qu'un nouvel archevêque a été nommé à Avignon, Monseigneur François Fonlupt. L'avez-vous rencontré ?

Oui un groupe de Rosmerta l'a rencontré au mois d'octobre. La discussion a été tout à fait cordiale avec lui. Mais il n'en reste pas moins que nous avons reçu un commandement en lettre recommandée nous demandant de vider les locaux au 28 octobre. Nous avons déjà dépassé le délai. Je pense que c'était une manière pour le diocèse de se protéger, évidemment. D'un point de vue légal, en tout cas. Ce qui est sûr, c'est que le diocèse d'Avignon a absolument besoin de vendre ce bâtiment et donc, on sait qu'il faut qu'on trouve des solutions avant la fin de la trêve hivernale.

"Si une proposition d'achat se dégage, on l'examinera", répond le diocèse

"J'apprécie le ton serein de Monsieur Chenevier et son engagement à trouver des solutions, répond sur France Bleu Vaucluse

Nicolas Charpy, l'économe du diocèse d'Avignon, mais de l'autre côté, le diocèse ne peut pas se permettre d'abandonner ce bâtiment. Il en a besoin pour exercer ses activités pastorales ou pour en tirer des revenus qui financeront ces activités. Donc la recherche de solutions doit se faire en concert avec les autorités publiques et si une proposition d'achat se dégage, on l'examinera."

Nicolas Charpy assure que le diocèse n'expulsera pas Rosmerta. "De toute façon, ce sont les autorités publiques qui font respecter la loi mais il serait évidemment bien préférable qu'une solution durable soit trouvée : pour l'accueil des migrants et des mineurs isolés", estime-t-il.