VIDÉO - L'athlète unijambiste Guy Amalfitano passe par Reims pour son tour de France en 100 marathons

Enchaîner 100 marathons consécutifs en 100 jours : vous avez bien lu. C'est le nouveau défi dans lequel s'est lancé l'athlète unijambiste Guy Amalfitano . Un défi baptisé Ultra Run France Tour 2023 . Il est déjà à plus de la moitié de ce périple de 4.300 kilomètres à parcourir les 12 régions françaises sur une jambe, avec ses béquilles, et il est arrivé samedi 6 mai à Reims.

Il en est donc à 51 marathons sur 100 ! "C'est vraiment le plus gros challenge physique que j'ai réalisé", nous a confié celui qui a derrière lui déjà plusieurs marathons et la verticale de la Tour Eiffel. Lui qui refuse qu'on le considère comme une personne en situation de handicap : "Je me considère simplement comme un athlète. Je ne veux surtout pas qu'on me mette cette étiquette et que je sois enfermée dans cette case."

Lutte contre le cancer

Au-delà d'un défi sportif - il espère homologuer le record du monde de la plus longue distance parcourue sur une jambe en 100 jours consécutifs - c'est pour la bonne cause qu'il s'est lancé dans cette aventure : Guy Amalfitano récolte des fonds pour une association dans chacune des régions traversées. Dans le Grand Est, c'est l'association Rose and Roll , basée à Metz et qui accompagne les femmes atteintes d'un cancer du sein, qui en bénéficiera.