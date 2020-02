VIDEO - L'écharpe tricolore de votre maire est fabriquée à Vaison-La-Romaine

L'entreprise Varinard de Vaison-La-Romaine est la seule de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à assembler les écharpes tricolores des futurs maires. Plus de 6.000 écharpes sont assemblées dans un atelier de travailleurs handicapés à Roaix. L'écharpe tricolore est 100% française.

Vaison-la-Romaine, France

L'écharpe de votre futur maire est peut-être fabriquée à Vaison-La-Romaine. L'entreprise Varinard est la seule entreprise de la région à coudre les écharpes tricolores. 6 entreprises seulement en France assemblent ces accessoires républicains. Plus de 6.000 mairies sont clientes de l'entreprise de Vaison-La-Romaine mais les nouveaux élus attendent souvent le jour de l'élection pour commander leur écharpe. Les écharpes sont 100% françaises. Le tissu vient du Nord mais la couture est réalisée par des travailleurs handicapés dans un atelier de Roaix.

Les glands dorés du maire sont assemblés à la main

Il faut sept minutes environ pour coudre une écharpe tricolore. Les glands dorés sont réservés à l'écharpe du maire. L'écharpe des adjoints est ornées de glands argentés. Patrick Varinard a vu évoluer le rituel de l'écharpe : "il y a plusieurs décennies, les écharpes restaient pour les élus suivants. On voyait autrefoisdes maires avec des écharpes usées ou délavées. Maintenant, ce n'est plus possible. Pour un mariage ou un acte d'état civil, les élus sont tenus de montrer qu'ils représentent la république. Le bleu-blanc-rouge est nécessaire."

Au lendemain du deuxième tour des élections municipales, plus de 6.000 clients potentiels sont à servir le 23 mars. La directrice commerciale Mélanie Saisse attend leur commande : "pour éviter les ruptures de stock, nous avons commencé de coudre des écharpes tricolores depuis le novembre. Pour une écharpe 100% française avec du tissu du Nord et une pochette simili fabriquée en Ardèche, le prix est de 69 euros hors taxe. 100 euros si vous demandez une broderie du nom de votre commune."

Retoucher la taille en fonction de l'importance de l'élu

Il n'y a pas de mode dans l'écharpe tricolore mais il faut parfois retoucher la taille. Patrick Varinard garde le souvenir de retouches : "une mairie de Bretagne nous a obligé à rallonger une écharpe de 60 cm pour un maire qui faisait 2 m 20". Le tissu vient du Nord mais la couture est réalisée par des travailleurs handicapés dans un atelier de Roaix. La directrice commerciale Mélanie Saisse assure que "la réactivité fait notre force. Si le maire élu la veille souhaite son écharpe le lundi matin quelques heures après son élection, il l'aura le lundi matin!"

Patrick Varinard assemble en quelques minutes glands, coulant et tissu tricolore de l'écharpe tricolore © Radio France - Philippe Paupert

Plus de 6.000 mairies se fournissent à Vaison-La-Romaine après le deuxième tour des municipales 2020 © Radio France - Philippe Paupert