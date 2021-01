VIDÉO : l'écurie Wolf Racing France en roulage au pôle mécanique d'Alès-en-Cévennes

Une séance de roulage surle pôle mécanique d'Alès-Cévennes, ce jeudi, organisée par l’Écurie Wolf Racing France. Elle vient tout juste de s'installer sur un site qui associe pistes et entreprises du sport automobile. Une écurie qui mélera fabrication - une dizaine de mécaniciens est en cours de recrutement - et compétitions - Lédenon, le Castelet, le Mans - de l'ambition à revendre malgré la crise sanitaire qui n'arrange pas les affaires du secteur.

Une centaine de personnes au bord de la piste du PoleMéca

Le sport mécanique a du sens en Cévennes, une centaine de personnes venues voir "tourner" les productions de Wolf Racing France. L'écurie a trouvé tout le "biotope industriel" nécessaire à son développement. Ainsi ses bolides sont "designés" par Eleganza Auto Detailling située à Saint-Martin-de-Valgualges. "je n'ai jamais autant travaillé", doit Frédéric Lujan son dirigeant. "La crise ? On s'adapte et on fait face".

Reportage "on air " sur France Bleu Gard Lozère. Copier

Une jeune femme dans un monde de "brutes"

Les sports mécaniques sont encore largement masculins. A part "dans les tribunes ou en affichage dans les paddoks", glisse celui là, on les voit rarement à la manœuvre. Mais le combat de la mixité est engagée. Témoin Doriane Pin, 17 ans, - venue essayer une Thunder de la maison Wolf Racing France - qui affiche de grosses ambitions. "Je veux être la première femme en F1" et disent les professionnels, "elle va vite, vraiment très vite".

Doriane Pin, 17 ans, une pilote, une jeune femme. Copier

La crise ? Connait pas. On s'adapte et on avance

Lionel Champelovier, patron d'un réseau immobile et financier international, est un homme pressé. A la tête de Wolf Racing France, il affiche une grosse ambition. 2 millions d'euros d'investissements - bâtiments et matériels, une dizaine de mécanos en recrutement - pour assembler et vendre des voitures de courses, (la F1 Mistral, 430 chevaux ou, bientôt, l'Hyper Car 650 chevaux). "Verre vide, verre plein ? Il y a des opportunités, il suffit de les saisir", affirme celui qui vient de signer un accord avec le numéro 2 Italien du secteur pour construire aussi des kartings made in Cévennes.

Lionel Champelovier, le "boss" de l’Écurie Wolf Racing France résidente à Alès. Copier