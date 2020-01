VIDÉO - L'étonnant discours de l'archevêque de Toulouse sur le gouvernement

Toulouse, France

L'archevêque de Toulouse a souhaité prendre la parole en ce début d'année. Le climat social actuel, les manifestations à répétition font dire à Monseigneur Robert Le Gall que le gouvernement n'écoute pas la colère de la rue.

"Les responsables de notre pays n'écoutent pas beaucoup" - Mgr Le Gall

Monseigneur Robert Le Gall se dit " préoccupé comme tous les français par ce qui se passe dans notre pays depuis des mois". L'archevêque considère que "les responsables de notre pays n'écoutent pas beaucoup et on a l'impression qu'ils imposent une façon de penser, une pensée unique et moi ça m'inquiète un petit peu en particulier en ce qui concerne la bioéthique [ Loi de bioéthique présentée en conseil des ministres à l'été 2019, ndlr ]".

"La politique c'est l'art de conduire une citée donc étant citoyens nous-mêmes nous avons forcément à penser, à réfléchir et nous exprimer" - Mgr Le Gall

Robert Le Gall n'estime pas sortir de son rôle dans cette prise de parole : "Nous [ les catholiques] sommes des citoyens comme les autres, nous aurons à nous prononcer pour les élections municipales bientôt, nous n'avons pas à prêcher pour tel ou tel parti [...] étant citoyens nous-mêmes nous avons forcément à penser, à réfléchir et nous exprimer".

"La vie mais pas n'importe comment" - Mgr Le Gall

L'archevêque de Toulouse a redit son opposition à la PMA. Le Sénat, à majorité de droite, a voté dans la soirée du mercredi 22 janvier l'ouverture de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes, mesure emblématique du projet de loi relatif à la bioéthique.

L'affaire du cardinal Barbarin, poursuivi pour non dénonciation d'actes pédophiles, a également été évoquée par Robert Le Gall. L'archevêque de Toulouse s'est dit pour une nouvelle relaxe du cardinal. Relaxe confirmée quelques heures plus tard par la cour d'appel de Lyon.