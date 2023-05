VIDÉO - L'ex-otage Ingrid Betancourt apporte son soutien en Dordogne à Cécile Kohler, détenue en Iran

Les proches de Cécile Kohler ont fêté le triste anniversaire de son année de détention en Iran ce dimanche. La professeure de français et syndicaliste de Nanterre, originaire d'Alsace , est accusée par le régime d'être une espionne. Les avocats du barreau de Dordogne ont tenu à manifester leur soutien à Bergerac ce mercredi. Ingrid Betancourt, l'ancienne otage des FARC en Colombie, était aussi présente.

La sœur de Cécile Kohler, Noémie, a témoigné en visio-conférence de l'incarcération de la professeure. Elle n'a échangé que trois fois avec sa famille depuis le début de se détention, et une nouvelle fois ce mardi matin en visio, a révélé à Bergerac Noémie. "Nous avons à peine eu le temps de se voir, raconte-t-elle, [la connexion Internet] coupait sans arrêt. Nous n'avons même pas eu le temps de vraiment échanger vraiment, mais en tout cas elle m'a vu, elle m'a vu et c'était la première fois depuis un an qu'elle voyait mon visage."

Un nouvel et 4e appel en un an

"J'ai vu son visage s'illuminer quand elle m'a vu, poursuit très émue Noémie Kohler. C'est vraiment ça qui redonne de la force. Nous voyons qu'elle s'accroche, qu'elle est forte, qu'elle prend tout ce qu'elle peut, tout ce qui peut la tirer vers le positif pour supporter sa détention. C'est quelque chose de très, très fort."

Ingrid Betancourt, aujourd'hui présidente de la fondation SOS Otages , aux mains des Farc pendant six ans, complète : "C'est cela qui est horrible parce que c'est une façon de faire souffrir les personnes, d'utiliser leurs émotions, leur humanité, leurs faiblesses pour pouvoir agenouiller tout un gouvernement, tout un pays, de façon à ce que cet État, l'État iranien, qui est un État terroriste, puisse s'en sortir à peu de frais."

Appel à la mobilisation des Français

L'ex-otage veut surtout passer "un appel à la population française". "Il s'agit de nous mobiliser, explique-t-elle, pour soutenir une jeune femme enseignante, partie en vacances en Iran et qui n'est pas revenue parce qu'elle a été prise en otage par le régime iranien, qui veut en faire une monnaie d'échange pour que des ressortissants iraniens, inculpés de terrorisme, sortent des prisons européennes."

Cécile Kohler est retenue dans la prison d'Evin, à Téhéran, "terrible, particulièrement dure", décrit Ingrid Betancourt. "Il y a des tortures, des violations, c'est une horreur, continue-t-elle, et cela pourrait à n'importe [lequel d'entre] nous. Il faut que nous arrivions à faire monter les enchères, de façon à ce qu'il y ait un coût politique." Une prochaine mobilisation en soutien à la ressortissante française est organisée à Paris, au Trocadéro, ce dimanche 14 mai.