VIDÉO - L'Exotic Park de Lescar prépare sa réouverture le 19 mai et réserve des surprises à ses visiteurs

Après six mois de fermeture, l'Exotic Park de Lescar se prépare à rouvrir dès le 19 mai prochain. L'équipe a profité de cette longue pause pour entreprendre des travaux au sein du parc animalier et réserve de nouvelles surprises aux visiteurs !

Les ouistitis, les lamas, les serpents ou encore les perroquets de l'Exotic Park de Lescar sont à nouveau prêts à accueillir les visiteurs. Après six mois de fermeture, ce petit zoo vivarium du Béarn rouvre ses portes dès le 19 mai prochain.

Des enclos réaménagés et embellis

Pendant cette longue pause de six mois, l'équipe du parc en a profité pour réaliser des travaux, notamment dans les enclos des animaux. Daryl, le python albinos du vivarium, long de trois mètres, profite de son nouvel espace. "Vous voyez là, il est étendu sur sa petite mezzanine et désormais il a un bassin ! On a aussi refait le décor et la peinture de son enclos" explique Guillaume Darzacq, le co-directeur du zoo de Lescar.

De nouvelles naissances

Lors de la réouverture, les visiteurs auront la chance de voir de nouvelles têtes ! Pendant la fermeture du zoo, des bébés sont nés notamment des tamarins Pinché à crête blanche. Ce sont des petits singes en voie de disparition, originaires de Colombie. "C'est vraiment bien de les avoir vu grandir tranquillement pendant cette fermeture, et là, de les voir prêts à accueillir les visiteurs avec nous" se réjouit le directeur, Guillaume Darzacq. Pendant cette période de confinement, des bébés ouistitis sont également nés et l'Exotic Park a reçu de nouveaux animaux en provenance d'autres zoos.

L'enclos des singes Tamarin à crête blanche, qui se régalent de salades et de larves. © Radio France - Lauriane Havard

June, le lama bien curieux et impatient de retrouver les visiteurs du zoo de Lescar. © Radio France - Lauriane Havard

Comme l'an passé, pour la réouverture du zoo suite au confinement de mars 2020, l'équipe du parc mettra tout en oeuvre pour garantir de bonnes conditions sanitaires aux visiteurs. "Il y aura un sens de visite à respecter, du gel hydroalcoolique à disposition et évidemment le port du masque obligatoire" indique le directeur, qui attend toujours d'avoir des précisions concernant la jauge.

Vous pourrez profiter de l'Exotic Park de Lescar dès le 19 mai. L'entrée est fixée à 9,50 euros pour les enfants et à 12 euros pour les adultes. Il existe des tarifs préférentiels pour les étudiants, les demandeurs d'emploi et les personnes en situation de handicap.

L'extérieur de l'Exotic Park de Lescar avec ses lamas, autruches, chèvres ou encore divers volatiles. © Radio France - Lauriane Havard