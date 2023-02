VIDEO : L'extension de la coulée verte à Nice dévoilée au public

Vous voyez Central Park à New York, et bien l’idée, c'est de faire un petit Central Park à Nice, avec les biches et les écureuils en moins. Une foret urbaine de 8 hectares, depuis l'esplanade de la Bourgada devant le MAMAC jusqu’au Palais des expositions. Avec plus de verdure que sur la première partie de la coulée verte : 1500 arbres, des bambous, des fleurs, de l’herbe, des bassins. Ce qui devrait permettre la réduction de 1700 tonnes d'émissions de CO2 par an.

Déconstruction d'Acropolis début mars

Les 1624 riverains qui ont participé à la concertation sur ce projet organisée par la mairie veulent du calme et la mairie leur promet un espace apaisé. Il y aura beaucoup de bancs confortables pour se détendre mais aussi des espaces plus intimistes et ombragés pour jouer aux cartes ou aux échecs. On pourra faire du Yoga du Tai chi et peut-être même acheter des plantes et assister à des séances de cinéma en plein-air. Et pour ce projet le Palais Acropolis sera détruit, comme l'a déjà été le TNN. La destruction commencera début mars assure le mairie de Nice " il n'y a plus aucun obstacle" pour Christian Estrosi. La fin de l'ensemble des travaux de cette deuxième partie de la coulée verte est prévue pour le courant de l'année 2025. Le maire de Nice qui assure également que tous les commerçants impactés par la disparition d'Acropolis recevront des aides.

