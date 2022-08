VIDÉO - L'histoire du cardinal Suhard, né à Brains-sur-les-Marches en Mayenne et devenu archevêque de Paris

On poursuit notre série de l'été sur France Bleu Mayenne et nous sommes cette semaine dans le sud-ouest de la Mayenne, et à Brains-sur-les-Marches plus particulièrement ce lundi avec l'histoire du cardinal Suhard, né dans la commune et devenu ensuite archevêque de Paris.

Notre série de l'été continue sur France Bleu Mayenne. Cette semaine, on vous emmène dans le sud-ouest mayennais et ce lundi, on vous donne une anecdote : saviez-vous que le cardinal Emmanuel Suhard à sa statue à Brains-sur-les-Marches, à la limite avec l'Ille-et-Vilaine ?

Il a failli ne jamais devenir prêtre

Né en avril 1874 dans la commune, la carrière ecclésiastique fulgurante du cardinal Suhard part d'ici et se terminera à Notre-Dame-de-Paris en tant qu'archevêque de Paris. Quelques détracteurs vous diront qu'il a collaboré entre 1940 et 1944 avec le régime de Vichy et les Allemands mais pour certains habitants, ce n'est qu'une petite partie de son histoire.

Emmanuel Suhard a d'ailleurs failli ne jamais faire carrière dans l'église mais il avait la foi depuis le début. Retour en vidéo.