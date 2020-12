VIDEO - L'historien Michel Gautier raconte les traditions d'un Noël vendéen

Le jour de Noël est une journée pleine de traditions, la crèche, le sapin ou encore les treize desserts qui clôturent le réveillon en Provence. La Vendée aussi a son lot de coutumes et légendes. Michel Gautier, historien spécialiste de la Vendée nous parle un peu des chants de Noël en patois.

Comme plein de régions, la Vendée a son lot de traditions et légendes le jour de Noël. Depuis des centaines d'années la tradition de la "Cosse de Nau" (la bûche de Noël) est répandue dans le département. La coutume consiste à faire brûler une bûche de bois le plus longtemps possible puis conserver les charbons pour protéger la maison du tonnerre et plus globalement de tous les malheurs.

Les chants de Noël étaient écrits pour les pauvres et parlaient de leurs vies - Michel Gautier

D'autres légendes préconisent de ne pas aller dans les étables le jour de Noël car les vaches parlent entre elles et prient. Celui qui s'égard dans une stabulation risque de disparaître dans l'année...

