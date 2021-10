EN IMAGES - Hommage à Bernard Tapie au stade Vélodrome de Marseille

Des centaines de supporters de l'Olympique de Marseille, mais aussi des personnalités publiques et politiques se sont spontanément rassemblées ce dimanche devant le Vélodrome de Marseille pour rendre hommage à Bernard Tapie, décédé à l'âge de 78 ans.

Un portrait de Bernard Tapie trône sur les marches du stade Vélodrome de Marseille depuis ce dimanche matin, et l'annonce de la mort de l'ancien président du club à l'âge de 78 ans. Toute la journée, supporters, mais aussi élus et riverains sont venus saluer sa mémoire.

Très rapidement, le club a fait installer un portrait de Bernard Tapie sur les marches du stade Vélodrome, où les supporters se sont empressés de venir déposer des fleurs et des mots :

Des roses blanches aux pieds du portrait de Bernard Tapie sur le parvis du Stade Vélodrome. © Radio France - Clémentine Sabrié

Tous ici saluent l'homme qui a fait la renommé de l'Olympique de Marseille dans les années 80 et 90 et qui a conduit l'OM à la victoire en Ligue des champions en 1993, le seul club français à l'avoir jamais gagné. Les supporters réclament même que le stade Vélodrome soit renommé en son honneur comme on peut le voir sur cette vidéo :

"J'ai allumé deux bougies, une bleue, une blanche, qu'il repose en paix", confie Bernadette à France Bleu Provence. Des mots pleins de tendresse, des bougies donc et des fleurs, ont été déposées toute la journée, comme a pu le constater notre reporter sur place :

