VIDÉO - L'hommage bouleversant du compagnon de Xavier Jugelé, le policier tué sur les Champs-Élysées

Un hommage national a été rendu au policier tué sur les Champs-Élysées, ce mardi à Paris. Lors de cette cérémonie, le compagnon de Xavier Jugelé lui a rendu un hommage très émouvant.

"À toi, je voudrais te dire que tu resteras dans mon cœur pour toujours. Je t'aime". Étienne Cardiles, le compagnon du policier abattu sur les Champs-Élysées la semaine dernière, a prononcé mardi un magnifique hommage à Xavier Jugelé lors de la cérémonie en son honneur, à Paris. Un discours se terminant sur cet appel : "Veillons à la paix, gardons la paix."

L'intégralité de l'hommage d'Étienne à son conjoint Xavier Jugelé : "Je suis rentré le soir sans toi avec une douleur extrême et profonde." pic.twitter.com/l2xP8rCcvD — LCP (@LCP) April 25, 2017

"Vous n'aurez pas ma haine"

Étienne Cardiles a emprunté la formule d'Antoine Lleiris, qui a perdu son épouse lors de l'attentat au Bataclan en 2015. "Vous n'aurez pas ma haine", a-t-il déclaré, ajoutant : "Car cette haine, elle ne te ressemble pas."

Tu as pris ton service à 14 heures dans cette tenue du maintien de l'ordre dont tu prenais tant soin. Ce type de mission, je le sais, te plaisait, parce que c'étaient les Champs et l'image de la France (...) que tu protégeais."

Ce discours a également rendu hommage aux collègues de Xavier Jugelé, et plus généralement au travail des forces de l'ordre françaises. "Je voudrais dire à tous ceux qui luttent pour éviter que ces événements se produisent que je connais leur culpabilité, et leur sentiment d'échec, et qu'ils doivent continuer à lutter pour la paix."

Un "héros du quotidien"

C'est ensuite le président de la République qui a pris la parole sur l'esplanade des Invalides. "De nouveau la France a perdu l'un de ses fils parmi les plus braves, de nouveau la République a perdu l'un de ses gardiens parmi les plus valeureux", a dit François Hollande. "L'année dernière, lors des obsèques du commissaire Jean-Baptiste Salvin et de Jessica Scheinder, lâchement assassinés par un terroriste inféodé à Daech, j'avais dit qu'ils étaient des héros du quotidien. Le capitaine Jugelé était l'un de ses héros-là", a-t-il ajouté.

Xavier Jugelé reçoit des mains du président de la République la légion d'honneur à titre posthume pic.twitter.com/03sbDeaNTr — LCP (@LCP) April 25, 2017

De nombreuses personnalités politiques étaient présentes lors de cet hommage national, dont les deux finalistes de la Présidentielle, Emmanuel Macron et Marine Le Pen.

D'autres cérémonies se sont déroulées en hommage à Xavier Jugelé, ce mardi, dans plusieurs villes de France.