VIDEO - L'infirmière sétoise qui chante pour remercier ceux qui remercient les soignants

Marie-Brigitte Brunel (alias "Marie Brune" quand elle troque sa blouse blanche et ses seringues contre une guitare acoustique) est infirmière libérale à Sète.

Sa maison fait face à un immeuble HLM et désormais, chaque soir à 20h, elle aperçoit ses voisins, depuis leurs balcons et fenêtres, rendre l'hommage traditionnel qui est rendu par les français aux personnels soignants du pays.

Et cela ne pouvait évidemment pas la laisser indifférente.

Alors, très émue, elle a décidé de les remercier, à son tour, pour ces marques collectives de soutien et de reconnaissance.

Marie-Brigitte se transforme l'espace de quelques minutes en "Marie Brune" le nom qu'elle emprunte pour chacune de ses prestations publiques. Elle s'empare de sa guitare, d'un micro et d'un petit amplificateur, et s'installe à son tour à sa fenêtre pour leur offrir un petit moment de musique.

Tantôt une chanson de Barbara, une artiste qu'elle admire, ou alors son propre remake des Champs Elysées de Joe Dassin, que sa maman, pensionnaire d'un EHPAD sétois, apprécie elle tout particulièrement.

Elle en a réécrit entièrement les paroles, s'est ensuite filmée et a publié la chanson sur son profil Facebook.

"Le 1er jour quand j'ai vu tous ces gens qui applaudissaient, j'ai pleuré" raconte Brigitte-Marie Brunel.

"Et je me suis dit, comment les remercier à mon tour, tous ces gens qui sont d'une certaine manière devenus un peu ma famille. On a besoin de reconnaissance et de soutien, et j'ai vraiment ressenti cela. Maintenant que l'on sait que le confinement est prolongé jusqu'au 11 mai, _je vais évidemment continuer, au moins une fois par semaine_."