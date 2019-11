VIDÉO - L'interview d'un journaliste devenu navigateur fait polémique sur les réseaux sociaux

C'est un changement de vie qui fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Celui de Fabrice Amedeo, ancien journaliste pour le journal Le Figaro, qui un jour en 2013, écrit une lettre à sa femme. Une lettre pour lui demander d'accepter son changement de vie : partir faire le tour du monde sur un bateau. Enceinte de leur 3ème enfant, celle-ci le soutient. Et pourtant, le récit crée la polémique sur internet.

Certains internautes reprochent à Fabrice d'avoir "abandonné" sa femme et ses enfants. Les propos sont parfois violents, "égoïste, égocentrique, irresponsable".

Imaginez deux secondes la situation inverse, une femme qui laisse son mari [...] : tout le monde la traiterait de mère dénaturée, de monstre égoïste et elle n'aurait pas les honneurs de Brut.- Laélia Véron

Mais d'autres viennent apporter leur soutien, comme Lilie de Pavant, la fille de Kito de Pavant, lui aussi navigateur (en compétition en ce moment pour la Transat Jacques Vabres) :

Lui et ma mère ont 5 enfants. Nous sommes sûrement ceux et celles qui sont les plus fier.e.s de lui. - Lilie de Pavant