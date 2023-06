VIDÉO - L'opération coiffeur gratuit pour les enfants rencontre un beau succès à Reims

L'opération de coiffeur gratuit "Summer is in the air" a rencontré un beau succès au parc Léo Lagrange ce mercredi 28 juin. Pas moins de 250 enfants âgés de 3 à 14 ans se sont fait couper les cheveux gratuitement de 9 heures à 17 h 30. Ils étaient 150 l'année dernière pour la première édition.

ⓘ Publicité

Une opération solidaire à l'initiative de Pauline Migeo, gérante du salon de coiffure rémois L'Indisciplinée, rue Gambetta, épaulée par plusieurs bénévoles. Une démarche plus que bienvenue aux yeux des petits pour qui se faire couper les cheveux en plein air est plus agréable que dans un salon. Et saluée par les parents dans la mesure où elle soulage le portefeuille avant les vacances.

Au-delà de la simple coupe, ce sont 301 enfants au total qui ont participé aux ateliers proposés : maquillage, manucure... Le tout avec des friandises et des boissons offerts par le magasin Supeco, et des muffins par le restaurant Marcel et Jane rue Gambetta.