VIDÉO - L214 lance une campagne contre Subway pour dénoncer les conditions d'élevage des poulets

Publicité parodique diffusée sur Internet, pétition en ligne, tracts, manifestations devant les restaurants : L214 veut rendre public le refus de Subway de s'engager contre les pires conditions d'élevage et d'abattage des poulets. Dans un communiqué, l'association de défense des animaux explique qu'elle lance cette campagne d'ampleur pour révéler aux consommateurs "la (vraie) recette du sandwich au poulet Subway".

Cette vidéo parodie le slogan de Subway « Préparés sous vos yeux » en révélant l'origine de la viande de poulet de ses sandwichs. Elle sera diffusée sur Internet ainsi que sur l'ensemble des réseaux sociaux et même devant des restaurants Subway sur des camions publicitaires.

Des poulets entassés à plus de 20 par mètre carré

En France, 800 millions de poulets sont élevés et abattus chaque année pour leur chair et 83 % d'entre eux proviennent d'élevages standards. Dans les élevages intensifs comme ceux auprès desquels se fournit Subway, les poulets sont enfermés par dizaines de milliers et entassés à plus de 20 par mètre carré, sans accès à l'extérieur, sans lumière naturelle, et sans aucun moyen d'exprimer leurs besoins comportementaux les plus élémentaires, comme se percher ou étendre leurs ailes. Dans leur litière, les excréments s'accumulent. Sélectionnés génétiquement pour grossir très vite, de nombreux poulets souffrent de boiteries ainsi que de problèmes cardiaques et respiratoires. À peine capables de supporter leur propre poids, certains ne peuvent plus se déplacer jusqu'aux lignes d'alimentation et finissent par mourir de faim et de soif.

Subway fait pire en France qu'au Canada et aux États-Unis

Dans 16 pays européens, une vingtaine d'associations de défense des animaux demandent depuis près d'un an à Subway de respecter au minimum les critères du European Chicken Commitment sans réponse satisfaisante de l'enseigne.

Pourtant, l'entreprise a pris un engagement similaire aux États-Unis et au Canada dès 2017. L214 dialogue avec Subway depuis plus de deux ans et demande la mise en place de mesures réalistes dans leur cahier des charges : baisse des densités dans les élevages, races de poulets à croissance moins rapide, lumière naturelle, enrichissement du milieu de vie, abandon de l'accrochage des poulets encore conscients à l'abattoir. Une pétition a été lancée sur change.org.

Par ailleurs, L214 demande que 20 % au moins des approvisionnements en viande de poulet de Subway pour la France proviennent d'élevages en plein air. En France, plus de 50 entreprises sont aujourd'hui engagées à mettre en place ces mesures.

Les bénévoles de l'association se rassembleront ce vendredi 26 février de 12 h à 14 h devant le siège de Subway France à Paris. Des actions sont également prévues ce vendredi et ce samedi devant des restaurants Subway dans 24 villes en France.

Consulter la liste de toutes les actions en France