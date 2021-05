VIDÉO - La bande annonce du film avec Matt Damon tourné à Marseille est sortie

Un américain à Marseille ! La bande annonce de Stillwater le film de Tom McCarthy avec Matt Damon tourné en grande partie dans la cité phocéenne sortira au mois de septembre mais on peut déjà découvrir la bande annonce qui vient de sortir.

On avait vu la star américaine Matt Damon durant plusieurs semaines à Marseille pour le tournage du film de Stillwater au cours de l’été 2019, on pourra donc bientôt voir le film sur grand écran. La sortie est prévue au mois de septembre mais la bande annonce dévoilée cette semaine nous plonge dans une intrigue où Marseille est mise à l’honneur. Dès les premières secondes on reconnait la cité phocéenne mais ce ne sont pas forcément les images « carte postale » de Marseille que le réalisateur met en avant.

Les Baumettes, le stade Vélodrome, la Bonne Mère

On suit Matt Damon dans les rues de la ville, dans les quartiers sensibles où se mêlent délinquance et violence mais aussi aux Baumettes où le personnage va voir sa fille accusée de meurtre. Difficile de tourner un film sans passer par le stade Vélodrome, Matt Damon s’y rend, on l’aperçoit dans des tribunes enflammées..et bien-sûr la Bonne Mère n’est jamais loin ni la mer.

Aux côtés de l’actrice Camille Cottin il se bat pour découvrir la vérité à propos de sa fille. La sortie du film est prévue pour le mois de septembre, en attendant on savoure la bande annonce.