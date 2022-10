VIDEO Vers une baisse des dons et une augmentation des factures pour la banque alimentaire de la Vienne

La banque alimentaire de la Vienne ne bénéficie pas de bouclier tarifaire et s'attend à voir s'envoler ses factures. Les entrepôts ne sont pas chauffés, mais la facture d'électricité est 13.000 euros aujourd'hui pour alimenter les frigos, les chambres froides et la salle de tri, mais combien demain ? A Poitiers-Sud, les entrepôts de la banque alimentaire n'ont jamais été aussi vides ! Les salariés et les bénévoles de la structure de la Vienne sont un peu désespérés eux qui fournissent 58 épiceries sociales et CCAS du département et qui nourrissent 12.000 personnes au quotidien. La grande collecte annuelle, qui rapporte un 1/10ème des dons annuels (l'équivalent d'une centaine de tonnes sur ce week-end là) c'est pour le mois prochain, comme chaque année le dernier week-end de novembre !

