VIDÉO - La Basilique de Lisieux désormais accessible à tous grâce à un ascenseur

Ce dimanche 28 mars, la Basilique de Lisieux va inaugurer et bénir un nouvel équipement : un ascenseur de 60 mètres de haut. Après plusieurs années de travaux, il sera désormais possible d'accéder à différents niveaux de l'édifice, et notamment au dôme, sans avoir à monter près de 200 marches.