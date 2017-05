VIDEO - La championne de judo Emilie Andéol rencontre un millier de petits judokas à Tours

Les Mercredis de l'Equipe de France ont fait étape à Tours en présence de cinq champions de judo français

Un millier de petits judokas rassemblés dans la Halle Monconseil de Tours autour de la championne olympique de judo Emilie Andéol. Les mercredis de l'équipe de France de judo faisaient étape à Tours pour un après-midi de fête et d'apprentissage. Cette initiative de la fédération française qui existe depuis 1994 connait un grand succès partout où elle se déroule. En 23 ans, 88 000 enfants ont pu rencontrer les plus grands champions de judo. Ce mercredi, du haut de son mètre 96 et fort de ses 150 kgs, l'ex-champion de France Frédéric Lecanu a dirigé de main de maître tous ces petits judokas enthousiastes et plein d'énergie. Eloïs, Eliott, Matéo et Loïs font tous quatre partie du Judo Club de Chanceaux-sur-Choisille: "j'étais un peu stressé au début et puis cela a été mieux quand j'ai vu arriver les champions" Eloïs, 10 ans, " j'aime tout dans le judo, j'aime gagner, j'aime perdre, j'aime faire égalité" Loïs, 6 ans.

"Respecter l'autre, respecter les règles, respecter les adultes quand ils parlent, je leur enseigne toutes ces valeurs qui font que le judo est populaire" leur prof de judo Corinne Basmaison, tout aussi motivée par cet après-midi festive et pédagogique.

La championne olympique 2016 des moins de 78 kgs, Emilie Andéol, était accompagnée par la championne d'Europe junior 2015 Astride Gneto, le champion du monde junior 2013 Vincent Manquest, le vice-champion d'Europe 2014 David Larose, et la vice-championne du monde junior 2014 Samah Hawa Camara. Emilie Andéol a confié qu'elle n'était pas venu pour recruter des futurs champions mais pour partager et échanger avec les enfants. Le matin, elle a même rencontré de jeunes handicapés non voyants et malentendants.

"C'est des petits, il faut les laisser tranquilles, qu'ils profitent et se fassent plaisir à faire du judo avec leurs copains, on commencera à parler tactique et technique quand ils seront devenus cadets et juniors, c'est bien comme çà" Emilie Andéol, championne olympique en moins de 78 kgs à Rio, double championne d'Europe.

Emilie Andéol se prépare actuellement pour les championnats du monde de judo qui auront lieu en Hongrie à Budapest du 28 août au 3 septembre. Troisième aux championnats du monde 2014, elle espère bien entendu remporter le titre, le seul qui manque encore à son palmarès (elle est championne olympique en titre et deux fois championne d'Europe en 2014 et 2015) mais elle pense aussi déjà à sa reconversion. Elle aura 30 ans en octobre prochain.