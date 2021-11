VIDÉO - La charpente de la grande tour du château de Glénay installée

Château du 15ème siècle laissé en ruine, le château de Glénay (Deux-Sèvres), repris par deux frères et leur mère en 2012, a commencé sa restauration l'été dernier. Ce mercredi matin la charpente de la grande tour et d'une plus petite tour a été posée. En présence des enfants de l'école communale.

Il a fallu plus d'une heure aux grutiers et aux charpentiers pour poser la charpente sur la grande tour du château

Dans le froid, difficile pour les enfants de l'école de Glénay de rester concentrés pendant les longues minutes de cette opération délicate et périlleuse. Ce mercredi matin, c'est une étape importante dans la restauration de ce château médiéval du 15ème siècle, laissé à l'abandon pendant des centaines d'années avant d'être racheté en 2012 par les frères Philippe et Michel Durand avec leur mère. Le chantier de restauration, coûteux (plus de 1,2 millions d'euros), a démarré cet été. Il prend une dimension supplémentaire avec la pose ce mercredi de la charpente de la tour principale ainsi que celle d'une tour plus petite.

La charpente posée au sol avant son transport vers le toit de la grande tour © Radio France - Florent Vautier

C'est une importante grue, installée mardi soir, qui est chargée de transporter la charpente de la grande tour, qui pèse près de 10 tonnes. Il faut la sangler et équilibrer le poids, pour éviter qu'une fois arrivée au sommet de la tour la charpente ne dégrade la structure du château. Une opération minutieuse, qui prend au total près d'une heure.

Evan, en CM1 à Glénay, est impressionné par la manœuvre qui se déroule sous ses yeux : "C'est vraiment très bien de nous monter ça et surtout c'est très technique de manier une grue comme ça !". Pour Michel Durand, l'un des co-propriétaires, c'est un moment important : "C'est très émouvant car la silhouette du château à changé, et même si c'est un projet réfléchi depuis longtemps, on est devant la réalisation !". Et pour lui c'était une évidence d'inviter les enfants sur le chantier : "On a quelque chose qui ressemble plus à une habitation et ce sont les jeunes qui auront cette mémoire différente du lieu. C'est important qu'ils portent cette image avec eux."

L'opération a duré près d'une heure © Radio France - Florent Vautier

Prochaine étape au mois de janvier, avec la pose d'ardoises sur cette charpente. Pendant le mois de décembre, des visites de chantier seront organisées.