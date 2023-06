Depuis plusieurs mois, les charpentiers des Ateliers Desmonts, à Nassandres-sur-Risle (Eure) construisent, entièrement à la main et selon les techniques du Moyen-Âge, les fermes de la charpente de la nef de Notre-Dame de Paris. Ce jeudi, a eu lieu le levage à blanc manuel de la ferme n°9. Une quarantaine de personnes - charpentiers et invités - a participé à l'événement sous la conduite de Martin Dagallier : "On a installé des mouflages, des démultiplications avec des poulies et des cordes, on a installé des chèvres, des éléments triangulaires qui permettent d'avoir un point haut et on a tiré" résume simplement le charpentier. Dans les mains des tireurs, deux cordes, une rouge et une jaune. La rouge "a permis de lever l'ensemble - la ferme et les chèvres - et ensuite, la corde jaune qui a permis de rapprocher l'écart entre la ferme et la chèvre pour mettre la ferme bien d'aplomb", car tout est calculé au millimètre.

"C'est vraiment génial de voir autant de mois passés sur ces bouts de bois commencer à élever et former quelque chose dans le ciel. Dès que ça se redresse, on se sent tout petit face à la grandeur de cette cathédrale" s'enthousiasme Loïc Desmonts. La charpente fait plus de dix mètres et chacune des onze fermes principales pèse environ trois tonnes et aucun outil mécanique n'est utilisé, "c'est un levage très doux, continu et sans à-coups qui permet de travailler dans des endroits assez exigus" explique Martin Dagallier.

Tous ceux qui interviennent sur ce chantier, de près ou de loin, ont posé pour la photo de famille © Radio France - Laurent Philippot

Le calendrier de Notre-Dame sera tenu

Le général Jean-Louis Georgelin, chargé par Emmanuel Macron de superviser le chantier de reconstruction de Notre-Dame, avait fait le déplacement ce jeudi dans l'Eure. "C'est extraordinaire de faire ça ici. Tous les gens de l'aventure Notre-Dame ensemble. On est là, on tire les cordes" raconte le militaire qui a mis la main à la pâte, donnant des ordres tonitruants qui provoquent les rires du public. Le général se veut rassurant, "on est complètement dans notre planification qui est faite pour nous amener à la réouverture à la fin 2024".

Les premières fermes seront ensuite démontées et expédiées par camion à Paris fin août où elles seront assemblées à la grue.