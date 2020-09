VIDEO - " La chasse n'a pas à être défendue, il faut qu'elle soit mieux connue", Fédération des chasseurs 37

Alain Belloy, le président de la fédération de chasse d'Indre-et-Loire était l'invité ce jeudi sur France Bleu Touraine :

"La chasse à courre est une chasse traditionnelle des plus anciennes que l'on pratique en France. _Elle est également là pour réguler les populations de grand gibier_. En vénerie, on prend l'animal moins d'une fois sur trois. En Indre-et-Loire, seuls 5 à 10% des chasseurs la pratiquent.

Les anti-tout et autres mangeurs de salades ne veulent qu'une chose, la disparition de la chasse", Alain Belloy

Nous ne sommes pas dupes, une chasse attaquée, c'est l'objectif de faire tomber toute la pyramide. On a bien compris les systèmes d'approche de nos anti-tout et nos mangeurs de salade qui ne veulent qu'une chose, la fin de la chasse.

Nous sommes les premiers alliés des écologistes. _Personne plus que les chasseurs travaillent pour la nature_. Les 3/4 de l'année, le chasseur va planter des haies, entretenir, mettre de l'eau pour la faune sauvage... Combien d'écologistes ou qui se prétendent de ce nom-là ont fait ça cet été ?

Nous les chasseurs, on tue. On prélève et on mange ce qu'on tue ! "

_Le problème c'est le rapport à la mort que l'on perd dans notre société_. On est dans de la sensiblerie. Nous les chasseurs on tue. On tue, on prélève et on mange ce qu'on tue. Bien sûr que je suis pour le bien être animal, mais là on mélange tout. Comme je dis, la chasse n'a pas besoin d'être défendue, il faut qu'elle soit mieux connue et mieux expliquée".