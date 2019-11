La Creuse est l'un des départements français où le taux de suicide est le plus élevé

Creuse, France

La Creuse détient un bien triste record ! C'est l'un des départements français où l'on se suicide le plus. Le taux de personnes qui mettent fin à leurs jours, dans notre département est de 37% contre 25% au niveau national. Au centre hospitalier La Valette, à Saint-Vaury, il existe une Unité d'Actions Contre le Suicide. Monique Letang est psychologue, elle fait partie de cette unité et ce mardi, elle était l'invitée de France Bleu Creuse.

Il n'y a pas qu'un seul facteur de crise suicidaire - Monique Letang

Il y a en Creuse, plusieurs facteurs de risque, explique Monique Letang, l'isolement, la précarité économique, un taux d'addiction à l'alcool important et aussi sans doute de nombreuses personnes dépressives. Et le plus souvent, c'est une accumulation de causes qui déclenche le passage à l'acte chez une personne suicidaire.

Plus d'hommes que de femmes

Les hommes sont plus nombreux à passer à l'acte que les femmes. Et ils choisissent souvent des moyens d'en finir plus radicaux. En 2012, 29 personnes se sont données la mort dans notre département, 25 hommes et quatre femmes. Le suicide reste un sujet tabou. "On pense que si on en parle, explique Monique Letang, on va provoquer le passage à l'acte. Alors que mettre des mots sur l'angoisse de la personne, sur ses problèmes, lui poser des questions sur ses idées noires, ça ouvre la parole".

Une équipe de deux personnes

Deux personnes travaillent à l'Unité d'Actions Contre le Suicide au centre hospitalier La Vallette à Saint-Vaury. La psychologue Monique Letang et sa collègue infirmière, reçoivent les personnes en souffrance, mais aussi les familles qui viennent signaler des situations de détresse. Elles écoutent, accompagnent et conseillent et parfois réorientent vers des médecins, lorsque des prescriptions de médicaments sont nécessaires.

Quelques numéros utiles

l'Unité d'Actions Contre le Suicide : 05 55 51 77 00

Suicide Ecoute : 01 45 39 40 00