VIDEO - La déconstruction des tours Pollux est lancée dans le quartier Pissevin à Nîmes

Les tours Pollux, avec la tour Castor étaient emblématiques du quartier Pissevin à Nîmes. 14 étages et 102 logements pour la plus grande, 8 étages et 16 logements pour le plus petit des immeubles construits dans les années 70. 50 ans après, le choix est fait de les démolir dans le cadre de l'ANRU (agence nationale de rénovation urbaine) et de les remplacer par un vaste parc de plus de 5000 m2. Après avoir relogé la centaine de familles encore présentes dans ces tours, le bailleur Un Toit pour tous a démarré le chantier, pas toujours dans des conditions idéales souligne Michel Cavaillon, le directeur général." Les dealers ont investi le lieu, les squatters donc il a fallu murer deux étages, puis un troisième et casser un escalier. Des rondes de police ont été organisées mais ça commençait à devenir compliqué. Il était temps que la démolition démarre." Surcoût estimé : 300.000 euros.

ⓘ Publicité

loading

Le grignotage et l'écrêtage plutôt que l'explosion

Le chantier de démolition a donc commencé ce jeudi matin. En raison de la proximité de l'école Paul Langevin, de la mosquée et de la ligne T2 du Tram, le choix a été fait de ne pas faire exploser les tours mais de les grignoter avec une grue. Les travaux vont concerner dans un premier temps le petit Pollux. Ils vont durer pendant les vacances scolaires pour ne pas perturber les élèves. Pour contenir la poussière, des brumisateurs géants ont été installés ainsi qu'un mur anti-bruit. "Pour éviter les bip-bip quand les camions reculent explique Julien Prieur, le directeur du patrimoine d'un Toit pour tous, ils vont fonctionner en marche avant et sur leurs sorties, on nettoiera pour éviter d'amener de la boue et de la poussière sur la voierie." La démolition du grand Pollux elle démarrera à l'automne. On va d'abord écrêter les 9 premiers étages depuis le haut de l'immeuble, les autres seront ensuite grignotés. La fin du chantier est prévue en juillet 2024. Coût total : 8 millions d'euros.

Un commissariat à l'endroit de la galerie Wagner

Tous les élus présents ce jeudi ont regretté que les délais soient si longs avant d'arriver à ce type de démolition. Ca n'empêche pas Olivier Bonné, l'adjoint délégué à la rénovation urbaine de se projeter déjà sur l'avenir et notamment sur la destruction de la galerie Wagner, devenue un lieu de deal." *Avant de pouvoir la démolir, il faut pouvoir déménager les commerçants qui y exercent. Deux nouveaux immeubles seront construit, l'un au sud-ouest du quartier et un autre plus au nord, au carrefour de Kennedy. Une fois construit, les commerçants pourront déménager et on pourra commencer à démolir. Nous souhaitons que demain, on puisse installer à la place un commissariat avec un partage des locaux entre la police nationale et la police municipale pour bien montrer que les policiers ne sont pas en zone de non droit.*"

loading