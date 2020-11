VIDEO : la destruction de la cheminée de Petroplus à Petit-Couronne

Dans Petit-Couronne, et toutes les villes autour de cette zone industrielle, le long de la Nationale menant à Rouen... Impossible de rater cette immense cheminée, rouge et blanche, de 170 mètres de haut. Installée sur l'ancien site de Pétroplus, raffinerie fermée en 2013, elle faisait partie du paysage de la métropole.

4 000 tonnes à terre

Faisait, car cette cheminée n'existe plus. Elle a été dynamitée ce samedi 7 novembre 2020, 14h. Avec elle, une autre cheminée, plus petite, de 70 mètres de haut. Une troisième doit tomber un peu plus tard dans la journée.

Elle est tombée, doucement, sans un bruit, avant de s'écraser par terre, dans un nuage de fumée. Un spectacle très impressionnant... de loin, vu le périmètre de sécurité autour du site.

Certains ont trouvé un petit coin pour voir la destruction, un peu plus loin, ou en hauteur, comme cet habitant de Grand-Couronne : "Elle faisait partie du décor. Mon père travaillait à la raffinerie, c'est là qu'il a connu ma mère..." Important, donc de venir voir la chute... Quoi que représente cette cheminée. Pour certains, c'est une bonne nouvelle : "C'était une verrue dans le paysage ! Elle n'avait plus lieu d'être. Donc qu'elle soit détruite, je suis plutôt content."

Le maire de Petit-Couronne, Joël Bigot, a travaillé 35 ans à Petroplus, il a même la photo de la fameuse cheminée dans son bureau, il était aux premières loges pour la destruction, un moment d'émotion : "Lors de la chute, il y avait plein de souvenirs. C'était presque un moment de recueillement, de respect... Elle est tombée dans le respect et le silence."

Mais lui pense déjà à l'avenir et à ce que va devenir ce site : "Avec Amazon, j'espère ! On respecte le passé, mais je veux récupérer des emplois, dans cette ville qui a été ébranlée par le départ de Petroplus."

Amazon est en pole position pour s'installer sur ce site immense. Fin octobre, l'enquête publique a rendu un avis favorable à l'installation d'un grand entrepôt, malgré l'avis négatif de la Métropole de Rouen.

En attendant, la mairie a demandé à récupérer un morceau de cette cheminée, pour conserver un souvenir de ce pan de l'histoire locale.