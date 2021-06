VIDEO - La dissuasion nucléaire, enjeu numéro 1 du centre de transmissions de Rosnay

Ce lundi, le centre de transmissions de Rosnay a reçu la visite du chef d'état-major de la Marine nationale. L'amiral Pierre Vandier s'est rendu sur site pour un jubilé et une cérémonie militaire, à l'occasion des 50 ans de l'existence du CTM. Ouvert le 1er juillet 1971, le centre de transmissions de Rosnay est resté un équipement majeur de la dissuasion nucléaire. "Il n'y a pas de dissuasion sans transmissions", confirme le lieutenant de vaisseau Martial, membre du bureau des transmissions nucléaires de la Force océanique stratégique.

D'importants investissements pour des travaux de rénovation

C'est en effet à Rosnay que des messages codés sont envoyés aux sous-marins français. Sans remonter à la surface, ils peuvent réceptionner des informations. Cela peut aller jusqu'à l'ordre d'engagement du président de la République, c'est-à-dire l'ordre de feu nucléaire. Pour cela, 13 pylônes d'une taille allant de 210 à 360 mètres de haut ont été installés. "Pourquoi une telle installation, autant d'antennes et de câbles ? En fait, on travaille dans la gamme des très basses fréquences. Elles pénètrent dans l'eau, c'est ce qui nous permet d'entrer en contact avec nos bateaux. C'est pour cela que cela nécessite une infrastructure énorme comme Rosnay", poursuit le lieutenant de vaisseau Martial.

13 pylônes sont installés sur les 550 hectares du centre de transmissions de Rosnay © Radio France - Jérôme Collin

Trois autres centres de transmissions existent en France. Depuis 2015, plus de 500 millions d'euros ont été investis pour moderniser ces structures. Le CTM de Rosnay en a évidemment bénéficié. "Vu de l'extérieur, le centre de Rosnay semble être identique à celui qui existait à son inauguration dans les années 70. Mais le moteur a été changé plusieurs fois et il n'a rien à envier à ce qu'on a dans les frégates de dernière génération", souligne le capitaine de frégate Lionel Mas, le commandant du CTM de Rosnay. "Ce sont des investissements nécessaires pour être au niveau technologique le plus élevé de façon à garantir en permanence l'efficacité et l'indépendance de la souveraineté française", précise François Pintart, directeur des opérations de la Direction générale de l'armement.