VIDÉO : la Drôme attirera-t-elle les jeunes avec son clip promotionnel ?

L'Agence de Développement Touristique de la Drôme et la société de production de film Orawa production, basée à Montmeyran, ont présenté ce mardi 5 janvier, un clip promotionnel pour montrer une image plus moderne du département.

Capture d'écran vidéo La Drôme, plus de sensations.

Un nouveau clip promotionnel montre la Drôme sous un angle plus moderne.

Les paysages de la Drôme qui inondent les réseaux sociaux et les plateformes numériques : voilà l'objectif de l'Agence de Développement Touristique (ADT) du département qui s'est alliée avec la société de production de film Orawa, basée à Montmeyrand, pour sortir ce mardi 5 janvier un nouveau clip promotionnel. La cible ? Les jeunes.

"C'est dynamique" - Bruno Domenach, directeur de l'ADT de la Drôme

Il y a bien les images d'Épinal : les champs de lavande, le palais idéal du facteur Cheval ou encore le nougat. Le clip "La Drôme plus de sensations" a toutefois une volonté : montrer les beautés du territoire avec plus de modernité et faire appel à tous nos sens.

"En fait on a voulu faire plus qu'un film institutionnel qui parle d'une liste de lieux à découvrir, explique Damien Boyer, le réalisateur. On a voulu faire une sorte d'expérimentation sensorielle. On s'est dit qu'on n'allait pas montrer ce qu'est la Drôme mais ce qu'elle nous fait ressentir".

Avec des séquences très rapides d'une seconde ou presque chacune, l'idée est de percevoir le goût du nougat, d'entendre le bruit des chèvres, de sentir la lavande, de toucher les vieilles pierres du château de Grignan. Un pari audacieux qui a nécessité tout un été de tournage et trois semaines de montage.

Une campagne sur les réseaux sociaux

La vidéo de près de 3 minutes s'arrête dans quarante lieux du département. Il faut certainement visionner plusieurs fois la vidéo pour les reconnaître tellement les plans sont serrés mais Laurent Lanfray, président de La Drôme Tourisme, vante un clip dynamique : "La dernière étude menée par Auvergne Rhone Alpes démontrait que la Drôme avait peut-être une image plan-plan et vieillotte et notre volonté est de parler à une clientèle plus jeune".

Sans renier ce qui fait la plus-value de ce territoire rural, il faut au contraire selon lui montrer les atouts en plein contexte de crise sanitaire : "Les gens recherchent de l'authenticité, de la nature, du patrimoine, de la gastronomie. Et je crois que nous sommes le territoire qui possède le plus ces atouts-là. Les gens ne voudront plus s'entasser à la Grande-Motte ou travailler à Paris. La Drôme répond aux attentes de demain".

Plus qu'un attrait touristique, Bruno Domenach, le directeur de l'ADT de la Drôme, souhaite aussi attirer des jeunes de façon pérenne sur le territoire : "Cette vidéo montre que la Drôme est dynamique. Nous avons besoin de clip promotionnel pour attirer les professionnels chez nous". La preuve ? La société de Damien Boyer peine à recruter car les talents parisiens rechignent encore à s'installer dans la Drôme.

Comment atteindre les jeunes alors ? En les ciblant directement sur les réseaux sociaux. C'est le travail d'Eliane Bolomey, chargée de communication à l'ADT de la Drôme : "Nous allons mener une campagne sur Facebook ou Instagram en visant particulièrement certaines clientèles comme l'Ile-de-France, les régions PACA et Auvergne-Rhône-Alpes ainsi que les Suisses".

La vidéo sera également diffusée sur les plateformes de rediffusion de TF1 et M6 dès la mi-janvier ainsi qu'en formats réduits sur France 3. Le clip qui a coûté pas moins de 70.000 euros a été financé à hauteur de 30.000 euros par l'ADT de la Drôme. Il est co-financée par les caves La Suzienne et Monge Granon, la caisse d'épargne Loire Drôme Ardèche, la Cité du chocolat-Val Rhona et 70's Combi.