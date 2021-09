VIDÉO - la fin de la campagne de nettoyage des avaloirs de la vile d'Alès

De fortes pluies attendues dans les prochains jours sur le Gard. La ville d'Alès vient de terminer sa campagne de nettoyage des avaloirs. Ils recueillent les eaux de ruissellement. Une campagne qui permet de récolter et recycler jusqu'à 50 tonnes de déchets divers qui favorisent - si les avaloirs sont obstrués - les inondations dans les rues de la ville. Cette campagne a a démarré mi-avril et s'est achevée ce lundi. Une opération qui a nécessite deux grosses hydro-cureuses et une plus petite pour les artères les moins accessibles.

Sur l'année, 400 tonnes de déchets "récoltés" dans les avaloirs

Des feuilles, des masques chirurgicaux, on trouve de tout dans les avaloirs d'Alès, y compris dit Bony "une chaussette avec à l’intérieur, un couteau papillon et un poing américain". Des déchets qu'y auraient pu "facilement être mis dans les poubelles environnantes" regrette l'employé de la société Martinoise Alliance Environnement.

Des flaques, des mares ou carrément des rues inondées

Comme souvent, l’incivilité est en cause. Des avaloirs bouchés, ce sont des rues - y compris les très passantes - qui s'inondent rendant périlleuse la circulation et celle des rares piétons par temps de pluie. "On ne peut pas être devant chacun des avaloirs" indique Vincent Ravel qui a suivi pour la ville d'Alès ce dossier, "les avaloirs servent encore trop souvent de poubelle pour certains".

