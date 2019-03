VIDEO - La folie s'empare des supporters rennais après la victoire face à Arsenal

Rennes, France

Une première marche est franchie. Ce jeudi 7 mars,le Stade Rennais a battu les Anglais d'Arsenal en huitième de finale aller de l'Europa League (3-1). La liesse s'est rapidement emparée des supporters des bretons qui ont célébré cette victoire comme il se doit. "C'est incroyable, je suis le club depuis 10 ans, on nous critique souvent mais là on prouve qu'on peut faire de très belles choses. Je suis fier des joueurs," confie Thibaut. "Je n'y crois pas ! C'est complètement fou ! On a battu Arsenal et on va les battre au retour c'est certain," ajoute Laurent supporter depuis 35 ans.

Les fans du SRFC ont eu du mal à quitter les abords du Roazhon Park. Certains se donnent déjà rendez-vous jeudi prochain en Angleterre pour le match retour. "Arsenal n'a pas montré grand chose ce soir, on peut le faire," conclut Alain écharpe rouge et noire sur les épaules.