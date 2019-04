[VIDEO] La Formule 1 fait le show sur les grands boulevards de Valence

Par Diane Sprimont, France Bleu Drôme Ardèche

Ce dimanche, Valence accueille le Roadshow. A 11 heures puis à 16 heures, des milliers de spectateurs ont pu entendre et admirer des bolides Renault de Formule 1 et une RS01. Les pilotes professionnels Christian Lundgaard et Max Fewtrell sont montés à bord lors de deux démonstrations.