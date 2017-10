VIDÉO - La gendarmerie de la Mayenne lance l'application téléphonique "Stop Cambriolages"

C'est une appli qui se télécharge sur votre smartphone, c'est gratuit. Pour les particuliers, les chefs d'entreprise, les commerçants. La Mayenne rejoint ainsi une quarantaine d'autres départements qui ont mis en place ce dispositif.

Et cette application va vous permettre d'être informé, en temps réel, des risques de cambriolages dans le département. De recevoir une alerte, on appelle ça un push. Par exemple : des aigrefins qui se font passer pour des agents EDF, des individus qui vont et viennent dans une zone industrielle ou commerciale ou résidentielle.

VIDÉO la #gendarmerie de la #Mayenne lance l'appli "Stop Cambriolages", alertes en temps réel des risques, mode d'emploi avec le Col. Bièvre pic.twitter.com/aYJ2Mz12o4 — France Bleu Mayenne (@bleumayenne) October 2, 2017

Il y a aussi des messages de prévention. Ce qu'il faut faire à l'approche des vacances ou quand vous quittez, une journée, votre domicile, bref vous aider à vous prémunir des cambriolages. Des conseils également sur la conduite à tenir si vous êtes victime d'un vol. Enfin, vous y trouverez une touche d'alerte qui permet de contacter la brigade la plus proche via la géolocalisation de votre smartphone. Ce dispositif vient compléter la panoplie sécuritaire dans ce domaine : des actions "coup de poing", des conventions de sécurité avec des entrepreneurs, des participations citoyennes dans plusieurs communes, des opérations "Tranquilité Vacances".

Depuis le début de l'année, en zone gendarmerie, on dénombre 514 cambriolages. Cela dit, la Mayenne reste l'un des départements les moins touchés par ce fléau.