VIDEO - "La honte doit changer de camp", Marie-Paule Carrey-Le Bas, directrice France Victimes 37

Indre-et-Loire, France

Marie-Paule Carrey-Le Bas est la directrice de l'association d'aide aux victimes France Victimes 37 :

_" Libérer la parole c'est tout simplement pouvoir entendre. Ce qui ne se faisait pas jusqu'ici, c'était inaudible ce genre d'abus commis par des personnes de l'Eglise. _Quand on est victime, le poids de la culpabilité peut être important, le poids du non-dit, du secret et là d'autant plus puisque l'on parle ici de personnes qui avaient autorité, une autorité morale sur les victimes.

Aujourd'hui, la honte doit changer de camp. Non je ne suis pas responsable, je n'ai pas à avoir honte. Je peux dire les choses. Ce n'est plus un tabou comme avant lorsque certains disaient "non tu ne peux pas dire ça de ce prêtre là". Cette commission va permettre aussi de faire changer les mentalités".

Cette commission va s'appuyer sur la plate-forme téléphonique de France Victimes

" Ce sont des écoutants spécialisés. C'est la première porte ouverte pour pouvoir dire ce qui vous est arrivé. Vous pouvez être renvoyé vers le service d'aide aux victimes local pour bénéficier le cas échéant d'une prise en charge psychologique et juridique."

Vous pouvez joindre cette plate-forme téléphonique au01.80.52.33.55. Ou par mail : victimes@ciase.fr