Bordeaux, France

Quelle ne fut pas sa surprise ! Ce mercredi matin, juste avant de passer les portiques avec son billet pour visiter la Cité du vin, François Gerbert et son épouse Marie-Christine ont été reçus par Philippe Massol, directeur général de la Cité du vin et de nombreux journalistes. Sous les applaudissements, ce Rennais de 63 ans, venu en camping-car, est devenu le millionième visiteur.

Le Breton, qui venait pour la première fois à la Cité du vin, s'est vu remettre entre autres un pass annuel, un repas offert au restaurant de la Cité, une bouteille de vin et un tablier.

François et Marie-Christine Gerbert. © Radio France - Mélanie Juvé

Ouverte en juin 2016, la Cité du vin a rempli ses objectifs en terme de fréquentation. "C'est symbolique, explique Philippe Massol, directeur général de la Cité du vin et à la tête de la Fondation pour la culture et les civilisations du vin. Là sur ce million de visiteurs on a un équilibre entre les _habitants de Bordeaux Métropole et les touristes français en tête_. Viennent ensuite les touristes étrangers et les habitants de la grande couronne de Bordeaux."

Au total, 176 nationalités sont venues découvrir la Cité selon les responsables. 74% de français et 26 % d'étrangers, dont le nombre ne cesse de croître. Dans l'ordre : britanniques, américains, espagnols, suisses, allemands, et italiens. Plus de 90 % des visiteurs se déclareraient satisfaits ou très satisfaits de leur visite.