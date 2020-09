VIDÉO - La leçon de courage de Bernard Tapie face à la maladie

Toujours là, toujours debout, toujours combatif. Bernard Tapie lutte et il le prouve dans ce discours même si ses apparitions publiques sont rares depuis plusieurs mois. La dernière est marquante, émouvante. Invité par les avocats du barreau de Paris pour assister à un concours d’éloquence, l'ancien patron de l'Olympique de Marseille a pris la parole pour évoquer le cancer contre lequel il se bat depuis plusieurs années.

Non pas pour évoquer sa souffrance mais bien au contraire pour lancer un message de combatif, un message d'encouragement face à la maladie qui l'épuise. La voix éraillée mais toujours chargée en énergie il s'adresse aux jeunes avocats.

Contrairement à ce que l’on dit, le moral, etc. vos cellules cancéreuses s’en foutent. Elles ont un ennemi, c’est votre énergie. Car c’est l’énergie qui donne la puissance à votre système immunitaire. Et comment on trouve l’énergie ? En se bougeant ! En se remuant ! - Bernard Tapie