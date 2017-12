Tours, France

C'est donc une équipe italienne qui a remporté ce concours et qui va désormais travailler à redonner des couleurs à la Loire. Au delà de l'idée générale, ce sont des réalisations très concrètes qui vont être mises à l'étude avec la Métropole tourangelle dans les mois qui viennent .

Les 3 lauréats de l'agence italienne Officina ont en quelque sorte visité la Loire pendant des semaines à pied, à vélo, en allant à la rencontre des tourangeaux et ils ont trouvé que la Loire avait perdu ses couleurs.

"Enlever le superflu" - Michel Ange

Ils se sont donc inspirés d'une phrase de leur illustre compatriote Michel Ange : "enlever le superflu". Pour Andréa Berti, l'un des trois lauréats :"on a vraiment envie de marcher ensemble maintenant pour donner une nouvelle vie à la Loire, lui redonner de la couleur qu'elle a eu dans le temps et qui est aujourd'hui un peu ternie et on est sûr que l'on pourra la réveiller même si les moyens ne seront pas considérables"

Au delà du concept cela veut dire pouvoir par exemple traverser la Loire facilement sur des passerelles posées entre l’Île Simon et les berges, casser les quais au niveau du haut de la rue Nationale pour faire une pente douce depuis les futurs hôtels jusqu'au bord du fleuve : des projets plus ou moins chers soulignent les élus qui vont être classés par leur financement et leur temps de réalisation.

un projet choisi à l'unanimité du jury aussi par son souci d'excellence et de respect du label UNESCO -Christophe Bouchet

Le maire de Tours et premier vice-président de la métropole a souligné lors de l'annonce officielle du vainqueur hier soir lors d'une cérémonie au Hangar à La Riche "la compréhension parfaite de notre fleuve, même si le nom n'a pas particulièrement séduit le jury, mais on a aimé la profondeur et la linéarité du projet on a aussi aimé son souci d'excellence et on a senti que c'était le plus proche du label UNESCO. Un projet où il n'y avait aucune opposition entre la ville et la nature".

L'agence qui a gagné bénéficie d'un contrat avec la métropole et va gérer tout l'aménagement autour de la Loire pour la zone urbaine