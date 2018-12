VIDEOS - La lutte contre la contrebande de tabac renforcée en Bretagne

Les douanes de Bretagne renforcent leurs contrôles dans la lutte contre la contrebande de tabac et de cigarettes. Ils ont doublé leurs saisies cette année. Une opération avait lieu, cette semaine, dans une plateforme de colis, avec l'aide d'une équipe cynophile.

Le chien, Haro, spécialisé dans la détection de tabac et son maître, David

Rennes, France

Les douaniers bretons ont bénéficié, pour cette opération, de l'appui d'une équipe cynophile, la seule de Bretagne: le chien Haro et son maître David. Tous les deux parcourent les allées du centre postal. Le labrador flaire les chariots remplis de colis. Le douanier l'encourage "Cherche, cherche!". Le chien se met à tourner autour d'un conteneur. "Qu'est-ce qui a, qu'est-ce qui a?"

Quand je suis sûr que le colis contient bien du tabac, alors je le récompense

Puis Haro se dresse sur ses pattes arrière et gratte avec ses pattes avant. "Avec sa patte, il m'a montré que c'était ce colis là sur la centaine entassée.". "On va voir, on va voir.". Le maître ne récompense pas tout de suite l'animal. "Quand je suis sûr que le colis contient bien du tabac, alors je le récompense en lui donnant sa poupée. Il joue avec. C'est un jeu.".

Une bonne pioche pour Haro. La chef de l'équipe des contrôleurs, Elodie, confirme à l'ouverture du paquet. "Il y a bien deux sacs remplis de tabac, deux sacs qui doivent faire 100 gr chacun. Il y en a beaucoup comme cela en vrac qui sont expédiés et c'est strictement interdit.". En effet, peu de gens le savent. Il est interdit d'acheter du tabac ou des cigarettes sur internet, interdit aussi d'en expédier par colis postal.

Il est probable que le tabac ait été acheté en Belgique

"En revanche, on peut en rapporter dans ses bagages de l'étranger en respectant certaines quantités: une cartouche quand on revient d'un pays extérieur à l'Union européenne, quatre pour un pays de l'Europe." précise Philippe Bonnafous, l'un des responsables de la direction des douanes de Bretagne. Le colis intercepté provient du département du Nord. "Il est probable que le tabac ait été acheté en Belgique où la différence de taxe est importante par rapport à la France.".

Le colis venant du Nord contient deux sacs de tabac © Radio France - Brigitte Hug

La lutte contre le trafic du tabac est devenue une priorité

Cinq colis de tabac et cigarettes ont été trouvés lors de ce contrôle au centre postal. Depuis le début de l'année, les douanes de Bretagne ont effectué 300 contrôles qui se sont traduits par 180 saisis, le double par rapport à l'année dernière. "La lutte contre le trafic du tabac est devenue une priorité pour nous dans un contexte d'augmentation du prix.".