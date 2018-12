VIDÉO - La manifestation des gilets jaunes dégénère à Besançon

Besançon, France

Le rendez-vous est fixé à 14h place de la Révolution. Arrivés au compte-goutte, les gilets jaunes forment finalement un cortège d'un millier de personnes, ils sont donc plus nombreux que samedi dernier pour l'acte 4, où 700 gilets jaunes avaient marché du parking Battant jusqu'à la Préfecture. Cette fois le cortège part donc de la place de la Révolution pour rejoindre la Préfecture, en passant par la rue des Granges, la rue Moncey, la place du 8 septembre où les gilets jaunes ont fait un "sit-in" pendant quelques minutes. Ils se dirigent ensuite dans le calme devant l'Hôtel de ville, en chantant "Macron démission" ou "Besac debout, soulève-toi", avant donc d'arriver dans la rue Charles Nodier.

Les gilets jaunes se rassemblent place de la Révolution © Radio France - Maxime Bacquié

Les gilets jaunes assis place du 8 septembre à Besançon © Radio France - Maxime Bacquié

Le cortège va au contact des CRS rue Charles Nodier

Au bout de la rue, les CRS attendent les manifestants. Ils forment un barrage humain et matériel avec deux cars en travers de la rue pour empêcher le cortège d'aller plus loin et de rejoindre la rue de la Préfecture. Le cortège avance malgré tout et va contact du barrage de CRS. Pendant quelques minutes, la situation reste calme mais l'arrivée de plusieurs individus cagoulés et masqués fait dégénérer les choses. Des jets de pavés et de pétards sur les CRS les font réagir. Après plusieurs sommations, une quinzaine de CRS chargent les gilets jaunes pour les disperser et envoie du gaz lacrymogène.

Rue Charles Nodier © Radio France - Maxime Bacquié

Les gilets jaunes sont tenus à distance par les CRS © Radio France - Maxime Bacquié

Jets de projectiles et poubelles incendiées

Pendant plus d'une heure, des dizaines de gilets jaunes restent à distance, au bout de la rue Charles Nodier, pendant que d'autres font le tour pour se retrouver dans la rue de la Préfecture et encercler le dispositif de sécurité, composé en tout d'une trentaines d'hommes et de cinq véhicules. La manifestation se termine donc comme samedi dernier dans la confusion. Selon la préfecture du Doubs trois personnes ont été interpellées en marge de cette manifestation pour jets de projectiles.

Un fumigène se consume rue Charles Nodier © Radio France - Maxime Bacquié

Des poubelles sont incendiées par les manifestants. © Radio France - Maxime Bacquié