VIDEO - La marche pour le climat attire près d'un millier de personnes à Nîmes

La marche pour le climat s'est élancée ce samedi vers 14h30 de l'Esplanade à Nîmes. Environ un millier de personnes ont défilé dans les rues de la ville. En tête du cortège, des enfants mais aussi des militants associatifs et politiques (ATTAC, PS, France Insoumise, Génération Ecologie). Parmi les slogans, "Et un, et deux et trois degrés, c'est un crime contre l'humanité" ou encore "sauvons les ours polaires, congelons les actionnaires". Les manifestants réclament un "justice climatique" et des mesures immédiates pour lutter contre le dérèglement climatique.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Des manifestants dans les rues de Nîmes © Radio France - GJ

Des manifestants dans les rues de Nîmes © Radio France - Grégory Jullian