VIDÉO - La ministre des anciens combattants rend hommage aux harkis de Saint-Maurice-l'Ardoise

Geneviève Darrieussecq dans le Gard ce lundi. La ministre déléguée chargée de la mémoire et des anciens combattants est venue dans l'après-midi se recueillir et déposer une gerbe sur la stèle en hommage au harkis aux abords du camp de Saint-Maurice-l'Ardoise à Laudun (Gard). La ministre a signé l'autorisation de fouilles du cimetière oublié des enfants de harkis et d'ici à 2023 sera créé un lieu de mémoire sur cette page de notre histoire pour laquelle la France au travers d'Emmanuel Macron a demandé pardon.

Des centaines d'hommes de femmes et d'enfants dans ce camp longtemps passé sous silence. Des centaines de vies et celle d'Aïda : "_je suis arrivée enceinte, mon petit est né ici, il est mort, c'était en décembre 62, il y avait la neige, il est mort, je ne sais même pas où il est enterr_é". Il y a une stèle, des fouilles désormais autorisées afin de rendre dignité à ces sépultures bafouées et il y a Mohamed, sergent decoré de l'armée française. Pardon, dignité et mémoire avec un projet en cours de réalisation. Geneviève Darrieusscq : "les français connaissent mal cette histoire, cet outil mémoriel sera un plus". Ce projet mémoriel devrait voir le jour en 2023, le témoin de ces français qu'on ne doit pas oublier.

Je ne veux pas qu'on oublie mes parents

Nadia est fille de harkis. Sa mère a perdu dans le camp gardois un bébé, venue de Rivesaltes elle a heureusement retrouvé son mari, sergent dans l'armée française, qui avait été accueilli dans le Gard. Le couple s'est réuni à Saint-Maurice-l'Ardoise dans des conditions très difficiles. Ils ont dû composer avec le mépris et les insultes. Nadia, leur fille, ne veut pas qu'ils soient oubliés: "Nous avons été insultés mais mes parents sont autant français que les autres".

