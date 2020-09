VIDÉO - La nouvelle campagne choc de la Fondation 30 millions d'amis

Faute de place dans les refuges, les animaux amenés en fourrière et non réclamés par leur maître à l’issue du délai légal de garde de 8 jours, risquent la mort. Réalisé par Maïwenn, le nouveau film choc de la Fondation 30 Millions d’Amis dénonce cette sinistre réalité.

La Fondation 30 millions d'amis lance sa nouvelle campagne contre l’abandon. Intitulé "Les Innocents", ce court métrage réalisé par Maïwenn met un scène un chien, condamné à mort par un tribunal. Le chien prend place dans le box des accusés et le juge prononce ces paroles : "il vous a été reproché d'avoir été fidèle à votre famille (...). La cour vous condamne à la peine de mort". Postée lundi sur Youtube, cette courte vidéo signée de la réalisatrice du film "Polisse" s'achève sur ces mots : "En France, la peine de mort n'existe plus sauf pour les innocents abandonnés. Toute l'année des milliers d'animaux abandonnés sont _euthanasiés_".

"Faute de place dans les refuges, les animaux amenés en fourrière et non réclamés par leur maître à l'issue du délai légal de garde de huit jours, risquent la mort", rappelle dans un communiqué la Fondation 30 millions d'amis. Les défenseurs des animaux estiment que la lutte contre l'abandon doit notamment passer par "l'interdiction de la vente d'animaux de compagnie dans les animaleries et par petites annonces". "Acheté sur un coup de coeur, derrière la vitrine d'une animalerie ou en quelques clics sur le web, le chien ou le chat risque de se retrouver abandonné quelques semaines plus tard, devenu trop encombrant". Et pour venir en aide aux refuges saturés, la Fondation livrera ce mardi deux millions de repas à 131 refuges en difficulté financière à l'occasion de son opération "Agir pour l'adoption".