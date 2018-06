Annecy, France

"Depuis 2004, on était orphelins. Sans mosquée." Ahmed Karboua fouille au fond de ses poches pour trouver la bonne clé. Celle qui ouvre la porte de la salle de prière de la toute nouvelle mosquée. Quatorze ans que la communauté musulmane d’Annecy attend cela. "Ce mardi à 15h30, on va l’inaugurée et les fidèles pourront venir dès samedi", précise le président de l’association Nouvel Avenir qui gère cet édifice. "Ici, nous avons de place. Une salle de prière pour les hommes, une autre pour les femmes (au 1er étage) et aussi des salles de classes et une salle pour les séminaires."

Recours et retards

Il y a quatorze ans (mars 2004), la toute première mosquée d’Annecy (construite en 1978, la 2e érigée en France) avait été entièrement détruite par un incendie criminel. Depuis, le projet de reconstruction sur le même site, rue des Alpins à Annecy, a été freiné par de nombreux recours déposés par une association de riverains. Bâtiment top grand et trop haut, pas assez de places de parking… "Nous avons dû expliquer ce que nous voulions faire, parler avec les opposants et aussi modifier nos plans", se souvient Ahmed Karboua.

Aujourd’hui, la nouvelle mosquée baptisée "Abd El Kader" s’étend sur 900 mètres carrés. A partir de samedi (30 juin), jusqu’à 400 fidèles pourront venir prier. "Il y a une grande attente chez les 10 000 familles de musulmans du bassin annécien", reconnait le président de l’association Nouvel Avenir.

La nouvelle mosquée d’Annecy a été financée par des dons. Sa construction a couté 1.5 million d’euros.

