VIDÉO - La parade des nations du championnat du monde d'IronMan à Nice

La parade des nations des championnats du monde d'IronMan à Nice avec la délégation française et niçoise en bonne place.

C'est une tradition lors des championnats du monde d'IronMan: la parade des nations. Elle a lieu tous les ans à Hawaï et cette année, alors que ces championnats se déroulent à Nice, se devait d'être présente. Alors ce jeudi après-midi, des centaines de triathlètes ont défilés sous leur drapeaux, dans une ambiance festive : 90 nations et une grosse délégation française avec nos cinq Niçois en tête de cortège. L'ambiance monte petite à petit, même si de l'avis de connaisseurs, nous ne sommes pas encore à Hawaï, mais cette parade lance l'évènement qui aura comme point d'orgue bien sûr, la course ce dimanche.