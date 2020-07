Les Alphajet de la Patrouille de France étaient attendus ce jeudi au-dessus des hôpitaux de Forbach et Sarreguemines pour rendre hommage aux soignants. Plusieurs centaines de personnes se sont notamment retrouvées sur place pour vivre ensemble ce moment inédit.

VIDEO - La Patrouille de France survole les hôpitaux de Forbach et Sarreguemines

La traînée bleu-blanc-rouge est venue redonner un peu de couleurs au ciel bien gris qui surplombait Forbach et Sarreguemines ce jeudi après-midi. Peu avant 17h, et en seulement 6 minutes, les avions de la Patrouille de France ont survolé successivement les hôp" taux Robert-Pax et Marie-Madeleine. Une manière, au surlendemain de la Fête nationale, de rendre hommage aux soignants après les mois extrêmement difficiles qu'ils viennent de traverser.

Des centaines de personnes

Et à en croire la foule qui s'est déplacée pour l'occasion, les personnels hospitaliers étaient loin d'être les seuls à en profiter. Sur le parking de Marie-Madeleine à Forbach, des centaines de personnes se sont rassemblées dans les minutes précédant le survol pour immortaliser ce moment... que ce soit dans les mémoires ou dans les appareils photo. Quelques malchanceux n'ont néanmoins pas eu le temps de dégainer les portables, mais à l'issue du passage, la réaction était unanime au sol : des applaudissements.

"Il aura fallu le Covid pour que l'on voit ça", lâche une agente de service hospitalier quelques secondes après le passage des Alphajet. "C'est un moment inoubliable", poursuit une collègue. "Que la Patrouille de France se déplace pour nous, c'est quelque chose." Ce vendredi, ce sera au tour des soignants messins de profiter de ces quelques secondes de spectacles. La Patrouille de France est attendue au-dessus de Metz-Mercy aux alentours de 11h.