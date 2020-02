VIDÉO - "La plupart des personnes qui décèdent par suicide en avaient parlé avant"

Environ 9 000 personnes se donnent la mort chaque année en France. Une journée nationale de la prévention du suicide est organisée ce mercredi, après une projection-débat ce lundi soir à Grenoble. Le psychiatre grenoblois Marc Dubuc était l'invité de France Bleu Isère ce lundi matin.

"Ces personnes ne souhaitent pas mourir, mais arrêter de souffrir". Marc Dubuc, médecin-psychiatre, insiste : "Il faut aider la personne à aller vers des soins". D'autant plus que la grande majorité des personnes qui se suicident en parlent avant de passer à l'acte. Et certains signaux envoyés peuvent permettre d'intervenir pour éviter le suicide.

"C'est important que tout le monde se sente légitime pour aider ces personnes. Il faut saisir et entendre les phrases comme "à quoi bon ?" "à quoi ça sert ?" "je sais ce qu'il me reste à faire". Parfois, on n'ose pas aller vers ces personnes", souligne Marc Dubuc. La plupart des personnes qui se suicident sont dépressives. C'est une maladie qui peut se traiter, si elle est bien diagnostiquée. "Les deux tiers des personnes qui ont fait une tentative de suicide ne récidivent pas ensuite", remarque le médecin.

Sensibiliser à la souffrance morale des personnes

Alors au CHU, Marc Dubuc organise des formations régulièrement pour aider à être plus à l'aise sur le sujet. "On aide à repérer ces personnes, mais c'est vrai que ce n'est pas toujours simple de remarquer quand ça va pas". Enlever le tabou sur le suicide aide aussi à favoriser le dialogue. Pour ça, ce lundi 3 février, un débat est aussi organisé au cinéma Le Club, à Grenoble. Le documentaire Partir, revenir ou l’ambiguïté de la vie sera projeté à 20h15. Un film de témoignages de personnes qui ont fait des tentatives de suicide. Un autre moyen de libérer la parole sur ce sujet.